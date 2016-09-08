预计今年德国经济成长率回升 但2017年或接近腰斩--智库DIW

路透柏林9月8日 - 德国智库DIW周四表示，德国今年经济成长率将升至1.9%，受强劲内需带动，但2017年成长率与今年相较将接近腰斩，因英国退欧及其他风险对出口商构成打击。

DIW在一份声明中称，“德国经济引擎可能会开始运转不顺一阵子”，其并称英国决定退出欧盟，将导致德国未来数月成长前景受限。

DIW称，“英国退出欧盟的决定，可能导致德国2017年中之前的外贸踩刹车。”

DIW将德国2016年经济成长率预估由1.7%调高至1.9，主因今年1-6月表现意外强劲。

但DIW将德国2017年经济成长率预估由1.4%下修至1.0%，部分原因在于明年有更多假日落在工作周间等特殊因素。