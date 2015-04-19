德国政府料很快上调今明两年的经济成长预估--消息

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透柏林4月18日 - 两名政府消息人士告诉路透，德国政府很快会上调对今明两年的经济成长预估，但新的预估要比主要经济机构本周稍早公布的预测保守一些。
大型智库预计2015年德国经济成长2.1%，2016年成长1.8%。
“这个预测过高，”一位消息人士称，明确指出政府将给出更谨慎的预估。德国政府目前的预估是，今年经济成长1.5%，明年成长1.6%。
尽管出口不再像以往那样对德国经济提供强劲支撑，但在创纪录低位失业率以及雇主慷慨加薪的促进下，民间消费已经回升。
政府还已经把刺激民间投资作为优先任务。德国经济部长加布利尔定于周二公布专家委员会的评估结果。
德国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，主要经济机构预计第一季可能成长0.6%。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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路透伦敦5月2日 - 英国石油巨头--BP公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。