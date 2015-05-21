德国财政部认为年内余下时间德国经济将持续上扬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林5月22日 - 德国财政部周五公布5月月报称，有利的商业环境将支持德国经济在年内余下时间持续上扬，尽管最近有一些迹象显示增长减弱。
财政部重申政府的经济增长预估。德国政府上个月将今明两年实质经济增长率上调至1.8%，因改善的内需取代出口，成为德国经济的主要推动力。
“在有利的宏观经济环境下，比如国内外企业前景改善、低利率、能源产品价格持续低位等，显示年内余下时间经济将继续上扬，”财政部报告称。
德国2015年第一季经济增长率放缓至0.3%，去年第四季为增长0.7%。外贸对第一季经济造成拖累。
尽管本周出炉的两份调查显示经济增长可能放缓，但财政部仍发布乐观的经济评估。
周二公布的调查显示，5月德国分析师和投资者信心恶化程度较预期严重，因金融市场动荡下，他们对欧洲最大经济体德国的前景预期也随之动摇。
周四发布的调查显示，德国民间部门的扩张步伐在5月连续第二个月放缓，暗示这个欧洲最大经济体的增长可能已经触顶。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜/龚芳)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。