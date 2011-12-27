德国政府否认将调降经济增长预估的报导

德国自民党党魁称希腊应退出欧元区 然后获得债务纾困
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。
路透柏林12月26日电---德国经济部周一否认Focus杂志的报导,报导称受欧元区主权债务危机影响,政府将调降现为1.0%的2012年经济增长预估.
经济部发言人就该报导内容予以否认.她表示,经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)将在1月的年度经济展望中公布最新的政府预估.政府目前预计2011年经济增长3.0%,2012年增速放慢至1.0%.
Focus杂志未透露消息来源的报导称,政府将公布低於1.0%的新预估,但并未提供具体数据.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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德国联邦统计局公布，2016年全年贸易顺差创下2,529亿欧元的的纪录新高，超过2015年所创下的前次高点顺差2,443亿欧元。