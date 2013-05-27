德国经济料摆脱疲态 但反弹力道不容乐观

图为德国汉堡步行街上一家商店，玻璃上标着价格折扣。 REUTERS/Christian Charisius

* 分析师称第一季GDP数据打压了经济强力回升的希望

* 欧元区危机、全球成长放缓及日圆疲弱挫伤出口

* 政府预计企业将开始加大投资力度，但分析师持怀疑态度

* 经济疲弱可能会影响大选结果

路透柏林5月24日 - 德国经济将从冬季的疲态中反弹，但势头仍将远逊于前些年较高的增长速度，因欧元区经济衰退且全球经济成长放缓打压了出口和投资。

另外德国还受到国内问题的制约。9月大选会推举出怎样立场的政府上台带来了不确定性，德国总理默克尔宣布放弃核能的政策以来，外国投资者对于过度监管和德国未来能源结构感到忧虑。

长久以来，德国对欧元区债务危机表现出了韧性，但去年第四季德国国内生产总值(GDP)出现萎缩，而今年第一季仅小幅增长。

德国央行本周表示，该国经济有望在第二季稳步反弹。建筑业在经历严冬之后料将回暖，另外受益于失业率较低、薪资上涨及利率较低，民间消费将增长。

但是即便政府预计2013年德国经济将增长0.5%，但分析师们对德国企业短期内将开始大举投资仍持怀疑态度。

“现在没人预计今年经济将强劲增长，特别是在第一季经济表现不那么振奋人心的情况下，”德国经济专家委员会(German Council of Economic Experts)主席Christoph Schmidt表示。

“贸易的贡献将不会太大，甚至可能会拖累经济成长，因此就要看内需了，”Schmidt称，“民间消费相对稳定，但投资受限，关键问题在于二者何时增长及增幅如何。”

德国经济部长罗斯勒给出了乐观的预期。他对路透表示，“经济的正面成长之势将延续”，而且投资将重振。

经济智库Ifo周五公布的调查显示，德国5月IFO企业景气判断指数升至105.7。德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周五对路透称，受建筑活动“大幅”回暖相助，第二季德国经济成长速度预计会有很大增幅。

但这将起到短暂性的效应。德国工商联会(DIHK)将今年经济增幅预估从0.7%调降至0.3%，指称担心出口增长势头将不及预期般强劲。

**投资延迟**

资本投资的势头是否强劲亦取决于全球市场，因为德国工业大多以出口为导向。

例如，全球最大的合成橡胶生产商朗盛(LXSG.DE)削减了2013年的投资预算，因为欧洲的汽车轮胎市场表现疲弱。

“没有了出口，德国经济...就像跑车没有了六档变速，”ING分析师Carsten Brzeski表示。

中国等快速成长新兴市场对德国商品的需求，略为弥补了欧洲方面的需求。但全球放缓和疲弱日圆，也浇熄了这点微弱的希望。

第一季德国对欧盟以外国家的出口较上年同期减少0.2%。对欧元区出口减少3.9%。在此同时，日本出口则强劲增长，因日本新政府提倡扩张性的注资措施。

“日圆自9月以来已贬值24%，而在同一期间，欧元则没有变动，这对日圆来说是很大的优势，而日本和德国的强项是在类似的领域，”Berenberg Bank的分析师Christian Schulz称。

Ifo资深经济分析师Kai Carstensen预期第二季投资略微升温，因塞浦路斯银行业危机解除，且意大利新政府走马上任。

但政府顾问Schmidt表示，只有在企业更具信心时，投资才会大幅增加，而唯有在欧元区危机有全面性的解决方案时，企业信心才会上升。

**国内问题**

中期而言，在德国总理默克尔决定从核能转移至绿色能源后，政府并未提出因应能源价格上扬的规划，这点也抑制了投资。

德国的美国商会所访问的美国企业警告称，能源价格上扬，使得他们对投资保持审慎。他们也对官僚和过度监管提出批评，有85%的企业称，德国需要改革，以提高其在全球的竞争力。

德国甫开放了巴士业务，此前有数十年的时间一直都禁止提供长途巴士服务，以保护国有铁道业者Deutsche Bahn的利益。

不确定性的另一个起因，是中左派反对党的“富人课以重税”(soak-the-rich)的竞选诉求，尽管领导亲企业自由民主党的梅克尔在9月选举后仍料继续担任总理。

另一政府经济顾问Lars Feld表示，在欧洲邻国正进行改革提升竞争力的同时，德国也不应牺牲了自身的竞争力。

“关于这类大规模加税的讨论，已经让投资踩煞车，”他说。

经济分析师就对于经济太过悲观提出警告。德国经济仍在获取2003-2005年结构性改革的成果，而欧元区其他经济才刚开始要追赶。

根据Markit的Tim Moore，德国国内生产总值(GDP)较危机前水准高出1.3%，这是其他欧元区国家和英国梦寐以求的成就。

第一季推动成长的唯一因素--民间消费是主要亮点，这对欧洲邻国来说是好消息，因为这意味着德国会增加进口。

德国6月消费者信心升至2007年9月以来最高，工会协商今年平均加薪3%，远高于1.2%的通胀率。

超市、电器行、百货公司运营商麦德龙(Metro)(MEOG.DE)表示，该公司第一季业绩的亮点就在德国。

尽管如此，除非经济重新平衡，而非只仰赖出口，否则国内需求能带动成长的幅度非常有限。

“德国还需要更多的努力，来激发国内经济的活力，”经济合作暨发展组织(OECD)的Andreas Woergoetter称。“德国可以在服务业法规松绑方面做得更多。”

“如果实现了，长期而言我们认为不只出口领域，国内经济其他领域也会吸引投资，”他说。“这会进一步协助增长...进一步协助欧元区重新取得平衡。”(完)

(编译 兰秀娟/王冠中; 审校 于春红)

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