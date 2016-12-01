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国际财经 | 2016年 12月 1日 星期四 16:42 BJT

德国经济部担心特朗普政策将遏制美国中期经济成长--报载

路透柏林12月1日 - 德国商报(Handelsblatt)周四报道，德国经济部对于美国当选总统特朗普的政策感到担心，恐怕政策在起到最初的提振作用后，可能在中期遏制美国这个全球最大经济体的成长。

德国商报援引经济部内部报告称，部里专家认为特朗普的刺激计划会先给美国经济带来一段拉抬，但之后受限制性贸易和移民政策影响，美国经济最晚会从2019年开始承压。

经济部的一位女发言人拒绝就报道置评。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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