德国经济部担心特朗普政策将遏制美国中期经济成长--报载

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林12月1日 - 德国商报(Handelsblatt)周四报道，德国经济部对于美国当选总统特朗普的政策感到担心，恐怕政策在起到最初的提振作用后，可能在中期遏制美国这个全球最大经济体的成长。
德国商报援引经济部内部报告称，部里专家认为特朗普的刺激计划会先给美国经济带来一段拉抬，但之后受限制性贸易和移民政策影响，美国经济最晚会从2019年开始承压。
经济部的一位女发言人拒绝就报道置评。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。