独家：德国默克集团考虑出售生物仿制药部门--消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月28日 - 据熟悉情况的消息人士称，德国化工与医药公司默克集团(Merck KGaA) (MRCG.DE)正在考虑出售旗下的生物仿制药部门，因其面临来自业内更大对手的激烈竞争。
生物仿制药基于生物技术，相当于基因药物。在遏制药价上涨的情况下，这类药物越来越受欢迎。但默克集团执行长Stefan Oschmann今年稍早上任以来，一直把重点放在维护公司在多发性硬化症药物市场的领先地位。默克集团在该市场销售最好的药物是立比扶(Rebif)。
消息人士周五表示，默克集团已聘请投行摩根大通(JPM.N)探寻潜在的买家。他们补充道，相关讨论不一定最终促成交易。
消息人士称，默克集团的生物仿制药业务可能价值约10亿美元，因其具有长期销售潜力。
消息人士要求匿名，因为此事保密。默克集团拒绝评论。摩根大通发言人未立即置评。德国默克集团与美国制药大厂默克(MRK.N)无关。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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