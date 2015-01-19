默克尔称欧洲央行买债计划并不能代替欧元区经济改革

路透德国埃施博恩1月19日 - 德国总理默克尔周一罕见地就欧洲央行(ECB)买债计划的辩论公开表态，警告此计划并不能代替欧元区经济改革。

默克尔在法兰克福附近发表讲话称，不应把欧洲央行购买公债的任何行动当作是将经济改革搁置一旁的理由。欧洲央行总裁德拉吉也参加了此次活动。

“我只有一个请求...而这是针对欧洲央行的所有代表，”默克尔在德意志交易所总部表示。

“必须避免欧洲央行在任何方面采取的任何行动可能引发这样一种看法：即财政和竞争力改革可能会被置于次要地位。”

她的讲话反映出，德国担心欧洲央行量化宽松政策会鼓励那些支出无度的国家，允许其政府逃避对就业市场和其他市场进行必要的改革。

默克尔非常小心地避免直接评论欧洲央行是否应该宣布量化宽松计划，外界普遍预期央行将在周四宣布行动。

“很快人们就会相信，一项(政策)可以取代另一项，”默克尔警告说，“这当然是不可能的。欧洲仍必须保持压力以改善竞争力，否则，我真的认为没有任何东西能够帮助我们。”

德国央行总裁魏德曼也作为听众聆听了默克尔的讲话。他仍然反对量化宽松，担心这会让德国不得不承担损失。

德国央行仍然在寻求安全保护举措，包括让各国央行分担购买欧元区成员国债券的风险，而不是让欧洲央行完全承担。

处于决策核心地位的欧洲央行执委会将在周二开会，准备拿出推荐意见，并提交给管理委员会。

默克尔政治阵营的许多人私下都对量化宽松计划持批评态度，认为这无助于提振经济成长和鼓励银行放贷，但德国政府并不愿意公开出面阻止欧洲央行的行动。

不过，默克尔所在保守党派一位资深议员Norbert Barthle对路透表示，他“并不相信有必要实施大规模购买主权债券的计划”。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 张荻)

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