默克尔无法承担援助德意志银行的后果--德国媒体

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福10月1日 - 德国媒体周六撰文指出，德国总理默克尔无法承担援助德意志银行(DBKGn.DE)的后果，因该国政府态度坚决地反对欧元区其他成员国的援助行动，另外这样做也会在国内引起政治反弹。
“默克尔政府当然不会想要对德意志银行提供任何政府援助，”法兰克福汇报在头版社论中写道，“从外交政策方面来说，她接受不了这样的事情，因为柏林方面在意大利银行业救援的问题上态度强硬。”
慕尼黑的南德日报(Suddeutsche Zeitung)也认为，如果默克尔政府援救了这家银行，就打破了自己对纳税人的承诺，这对她明年竞选连任将是灾难性事件，因为德国新选择党(AfD)正在节节获胜。
“国家援助(德银)的计划将把选民推到新选择党一方，”南德日报社论称。
“出于对国内政治的考量，德国政府不大可能出这手牌，欧盟执委会同意的可能性就更小了，政治风险将会非常高。”(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。