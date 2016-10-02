默克尔无法承担援助德意志银行的后果--德国媒体

路透法兰克福10月1日 - 德国媒体周六撰文指出，德国总理默克尔无法承担援助德意志银行(DBKGn.DE)的后果，因该国政府态度坚决地反对欧元区其他成员国的援助行动，另外这样做也会在国内引起政治反弹。

“默克尔政府当然不会想要对德意志银行提供任何政府援助，”法兰克福汇报在头版社论中写道，“从外交政策方面来说，她接受不了这样的事情，因为柏林方面在意大利银行业救援的问题上态度强硬。”

慕尼黑的南德日报(Suddeutsche Zeitung)也认为，如果默克尔政府援救了这家银行，就打破了自己对纳税人的承诺，这对她明年竞选连任将是灾难性事件，因为德国新选择党(AfD)正在节节获胜。

“国家援助(德银)的计划将把选民推到新选择党一方，”南德日报社论称。

“出于对国内政治的考量，德国政府不大可能出这手牌，欧盟执委会同意的可能性就更小了，政治风险将会非常高。”(完)