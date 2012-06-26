默克尔称共同分担债务是错误的 塞浦路斯请求金援

* 塞浦路斯需要资金拯救国内银行

* 希腊新任财长请辞

* 德国总理默克尔称共同分担债务是错误的

* 西班牙正式提出援助银行要求,确切数额稍晚提出

路透尼科西亚/雅典6月25日电---塞浦路斯周一宣布向欧盟请求纾困,以拯救国内银行及填补预算赤字,成为欧元区求援的第五个国家,而在这之前数个小时,西班牙正式提出纾困银行业要求.

全球股市及欧元挫跌,因预期欧洲领袖将无法提出激进的措施来支持疲弱的国家;本周欧洲领袖将召开会议,为欧元区债务危机於2010年冲击希腊以来的第20次会议.

德国总理默克尔粉碎了柏林当局将会允许发行欧元区联合债券、以及其他盟国设想措施的希望.

塞浦路斯加入希腊、爱尔兰、葡萄牙及西班牙寻求欧盟援助资金的行列,意味着欧元区17国当中已经有超过四分之一寻求紧急援助.意大利融资成本亦大幅窜升,意味着其可能是下一个求援国家.

西班牙正式提出多达1,000亿欧元的银行业纾困请求,这是已在6月9日达成的协议.

塞浦路斯仅剩四天的时间来筹措至少18亿欧元,以重整该国第二大银行Cyprus Popular BankCPBC.CY,才能符合欧洲监管当局设下的期限.这笔资金相当於塞浦路斯国内生产总值(GDP)的约10%.Cyprus Popular Bank的资产负债表已因希腊坏帐而元气大伤.

财政部长Vassos Shiarly说,该国亦寻求资金协助填补政府的预算赤字.整体求援金额将在未来数周内决定.

"这个金额将必须足以因应重整银行资本及财政需求,"他对路透说."确切的金额会在未来几周之内,经过审慎评估之後决定."

随着国库快速耗竭,且最後期限逼近,塞浦路斯遭受进一步的主权信用评级调降.惠誉周一将该国评级下调至BB+的非投资级或垃圾级.塞浦路斯的新融资需求已被资本市场拒之门外,其现有债券收益率达到两位数.

作为只有100万居民的岛国, 塞浦路斯有着一个大得不相称的金融部门,对邻国希腊有着大量曝险.希腊国土是塞浦路斯的逾10倍大,两国有共同的语言、文化以及密切的政治联系.

塞浦路斯去年接受俄罗斯25亿欧元贷款,且努力向莫斯科或北京当局寻求融资,以规避欧盟纾困所设下的种种限制.

欧元集团主席贾克表示,塞浦路斯将必须与欧盟和欧洲央行(ECB)协商救助条件.

"这将包括应对塞浦路斯经济所面临的重大挑战的措施,主要是金融部门面临的挑战,我预计塞浦路斯将在所需的政策行动方面显示出强大的决心,"他称.

希腊本月选出的政府承诺执行1,300亿欧元的救助计划,把欧元区从分裂边缘拉了回来,但周一再度陷入乱局,因该国新任财长Vassilis Rapanos因病被迫辞职.

新任总理萨马拉斯因进行了眼部手术,也无法出席欧洲峰会.萨马拉斯希望从欧盟赢得更加宽松的救助条款.

希腊国际贷款方--欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)检视人员已推迟原定於本周出访希腊的计划.

一名德国发言人表示,在布鲁塞尔为期两日的峰会上可能不会就希腊问题达成决议.该峰会将於周四拉开帷幕.

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**欧盟峰会存疑**

欧盟领导人将商讨组建跨境银行业联盟,增进财政一体化和可能组建债务偿付基金.

但德国总理默克尔表示,欧元区17国共同分担债务将是"在经济上错误,且事与愿违的".德国是欧洲的最大经济体,也是欧洲援助基金的主要出资国.

法国、意大利和西班牙一直努力推动采取步骤建立欧洲银行存款联合担保、欧洲银行业救援基金和发行欧元区共同债券,来迈向债务共担.默克尔断然拒绝上述构想,并急於在欧盟峰会前打消他们的念头.

"当我想到欧盟峰会时,我还是对欧洲将过多地聚焦于各类债务分担的设想感到担忧,"默克尔在柏林的一个会议上表示.

批评人士称,若拒绝任何上述共同解决方案,柏林将面临放任投机客攻击西班牙和意大利公债的风险,并加快两国未来可能申请援助资金的进程.而一旦西班牙和意大利申请全面援助,欧元区援助基金规模恐怕难以应付.

西班牙和意大利公债收益率周一上升,因市场愈加怀疑欧盟峰会将采取果断行动.投资者纷纷买入美国公债避险.

西班牙经济部长德金多斯向欧元集团主席贾克致信,请求提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的援助资金,称最终的救援金额将在稍後确定.

该信意味着西班牙正式请求欧洲援助,并证实有意在7月9日之前为援助方案签署谅解备忘录.他表示金融援助的最终金额应能满足该国所有银行需求,加上额外的安全缓冲.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一称,相信我们能够在"大约几周内"就西班牙财政需求达成一致.

西班牙银行业因楼市泡沫破灭及经济衰退而积累大量坏账且房地产投资组合亏损,援助将用於帮助该国银行业恢复元气.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周一称,该国政府将很快采取更多经济措施,以刺激经济增长和就业.他没有给出细节,但表示该国政府将致力於削减公共赤字.

上周两独立银行审计机构,将西班牙银行业可能需要增资定为不超过620亿欧元.

一些分析师认为,救助西班牙银行业,只是全面救援西班牙的前奏.上周西班牙公债收益率一度突破7%,创下欧元问世来最高,不过後来又有回落.

欧盟高层官员准备好的工作文件显示,他们呼吁逐步建立银行业联盟,先是赋予欧洲央行监管权,并将各国体系汇集到一起,以此为基础开发一套存款担保机制,同时建立一支以银行缴税作为资金来源的银行抒困基金.

德国一直都反对建立任何形式的联合存款担保机制,银行抒困基金,以及欧元区国家政府为彼此债务共担责任的提议.

在周四开始的欧盟峰会之前,默克尔与奥朗德将再次尝试缩小彼此间的分歧.

默克尔要求其他欧元区国家同意将更多预算和经济政策主权交给欧盟机构,否则不会同意让德国纳税人背上新的责任,在这一点上她没有露出动摇的迹象.(完)

--编译 张明钧/王翔琼/肖群英/石冠兰/程琳;审校 徐文焰/田建华

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