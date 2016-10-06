德国总理默克尔称欧盟与美国应尽可能继续TTIP谈判

路透柏林10月5日 - 德国总理默克尔表示，尽管许多欧洲国家反对，但欧盟与美国应继续尽可能就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)进行协商。

“我们仍将持续就TTIP进行讨论，我认为我们应该尽可能持续下去，”默克尔周三在德国外贸协会(BGA)会议中表示，“我们永远不会低于欧盟设定的标准。”

反对者认为这项协定将降低环保标准，给予跨国企业过多权力。但默克尔表示，若成功达成协议，将“写下全球化历史的新篇章”。

德国经济部长加布利尔则对BGA表示，他认为今年无法完成TTIP贸易谈判。

“我预计在美国总统大选后，我们将需要重新开始，”加布利尔表示。

BGA主席伯尔纳在会议上称，“TTIP可能是欧洲的最后机会，得以参加一项贸易协定，允许我们参与设定全球贸易标准。”

他称，此类标准可能不会让所有人高兴，但无疑会比“没有民主和不尊重人权的其他国家制定的标准更好”。

一位德国政府高官称，德国预计在本周于华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)会议上，各方会就日益升温的民粹主义风险和对自由贸易的反对声浪升高展开激烈讨论。

“对于我们及许多其他方而言，世界经济自由、商品自由流动和没有保护主义，是我们一直倡导和支持的世界秩序的基本支柱，”这位要求匿名的官员称。

该官员表示，财长朔伊布勒可能会在IMF会议上强调德国的投资率高于欧洲平均水平，德国政府还计划通过进一步的减税来提振内需。(完)