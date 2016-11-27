德国总理默克尔称G20必须想法解决全球钢铁产能过剩问题

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林11月26日 - 德国总理默克尔周六表示，20国集团(G20)国家必须想办法解决全球钢铁产业的过剩产能问题，并称一些国家产量过剩导致其他国家失业人口增加。
默克尔称，德国将推动找到共同解决办法，来解决全球过剩问题。该问题已压抑钢铁价格数年，且导致中国和其他主要产国之间的紧张氛围。
欧美领导人已施压中国，要求加速削减产能，并将钢铁价格不断下降归咎于中国大量出口，指其在外国市场低价倾销钢铁。
“比如在中国召开的G20峰会上，我们曾非常直率地讨论过钢铁业产量过剩问题，这个问题正导致业内就业岗位流失，”默克尔在其每周播客中称。
“我们必须一起解决这个问题，这样才不会让一国的不节制影响其他国家，”默克尔补充称。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
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