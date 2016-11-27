德国总理默克尔称G20必须想法解决全球钢铁产能过剩问题

路透柏林11月26日 - 德国总理默克尔周六表示，20国集团(G20)国家必须想办法解决全球钢铁产业的过剩产能问题，并称一些国家产量过剩导致其他国家失业人口增加。

默克尔称，德国将推动找到共同解决办法，来解决全球过剩问题。该问题已压抑钢铁价格数年，且导致中国和其他主要产国之间的紧张氛围。

欧美领导人已施压中国，要求加速削减产能，并将钢铁价格不断下降归咎于中国大量出口，指其在外国市场低价倾销钢铁。

“比如在中国召开的G20峰会上，我们曾非常直率地讨论过钢铁业产量过剩问题，这个问题正导致业内就业岗位流失，”默克尔在其每周播客中称。

“我们必须一起解决这个问题，这样才不会让一国的不节制影响其他国家，”默克尔补充称。(完)