默克尔领导的中间偏右联盟支持度略为领先--民调

路透柏林9月19日 - 德国将在三日后举行全国大选，而一项周四公布的调查结果显示，总理默克尔领导的中间偏右联盟的支持度以些微弱优势领先各左倾反对政党的合计支持率。

Forschungsgruppe Wahlen所做的政情指标(Politbarometer)调查结果显示，默克尔领导的保守阵营支持率达40%，持平于9月13日的调查结果，而其当前执政联盟伙伴自由民主党(FDP)的支持度则为5.5%，下跌0.5个百分点。

主要反对党社会民主党(SPD)的支持度为27%，上升1个百分点，其合作伙伴绿党支持度为9%，下滑两个百分点。左翼党支持度则为8.5%，上升0.5个百分点。

一个对欧元持怀疑论的新政党--德国其他选择党(Alternative fuer Deutschland)获得4%的支持，持平于前次调查，但低于进入国会的5%得票率门槛。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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