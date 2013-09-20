默克尔领导的中间偏右联盟支持度略为领先--民调

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透柏林9月19日 - 德国将在三日后举行全国大选，而一项周四公布的调查结果显示，总理默克尔领导的中间偏右联盟的支持度以些微弱优势领先各左倾反对政党的合计支持率。
Forschungsgruppe Wahlen所做的政情指标(Politbarometer)调查结果显示，默克尔领导的保守阵营支持率达40%，持平于9月13日的调查结果，而其当前执政联盟伙伴自由民主党(FDP)的支持度则为5.5%，下跌0.5个百分点。
主要反对党社会民主党(SPD)的支持度为27%，上升1个百分点，其合作伙伴绿党支持度为9%，下滑两个百分点。左翼党支持度则为8.5%，上升0.5个百分点。
一个对欧元持怀疑论的新政党--德国其他选择党(Alternative fuer Deutschland)获得4%的支持，持平于前次调查，但低于进入国会的5%得票率门槛。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)