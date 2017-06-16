德国总理默克尔忧心美国加强制裁俄罗斯恐影响欧洲企业

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透柏林6月16日 - 德国一名政府发言人周五表示，总理默克尔担心美国对俄罗斯实施新制裁的提案，可能导致欧洲企业面临罚款。
针对俄罗斯涉嫌干预美国2016年选举，美国参议院周三通过对俄罗斯的制裁措施，其中一些措施是针对特定的俄罗斯能源项目。美国的制裁举动并未与欧盟盟友事前协调。
德国外交部长加布利尔与奥地利总理克恩周四发表共同声明，对新制裁措施表达忧心。德国政府发言人Steffen Seibert在柏林向记者表示，默克尔对此亦有同感。
“她对美国参议院的决定，有与加布利尔及克恩相同的疑问。保守地说，这是美国参议院一个奇特之举，”Seibert称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。