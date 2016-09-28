德国德财政部称有关政府在准备对德银援助计划的媒体报道不实

路透柏林9月28日 - 德国财政部周三否认有关政府正在准备对德意志银行的援助计划的媒体报道，该报道称，政府这么做是为了以防万一德银无力筹资支付巨额罚金。

“该报道不实，”财政部发言人Nadine Kalwey在电子邮件声明中称。“联邦政府没有在准备援助计划。这些揣测没有根据。德银已经说得很清楚了。”

德国时代周报此前报道，援助计划将让德银出售资产给其他银行，售价的水平将能缓解德银目前的压力，降低它的负担。

德银执行长周三对德国画报表示，他从未请求政府的支持。(完)