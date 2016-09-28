德国德财政部称有关政府在准备对德银援助计划的媒体报道不实

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透柏林9月28日 - 德国财政部周三否认有关政府正在准备对德意志银行的援助计划的媒体报道，该报道称，政府这么做是为了以防万一德银无力筹资支付巨额罚金。
“该报道不实，”财政部发言人Nadine Kalwey在电子邮件声明中称。“联邦政府没有在准备援助计划。这些揣测没有根据。德银已经说得很清楚了。”
德国时代周报此前报道，援助计划将让德银出售资产给其他银行，售价的水平将能缓解德银目前的压力，降低它的负担。
德银执行长周三对德国画报表示，他从未请求政府的支持。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。