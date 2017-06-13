德国财长敦促欧洲央行及时退出当前政策 回归更正常轨道

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月13日 - 德国财政部长朔伊布勒周二称，欧洲央行(ECB)需要“及时地”退出当前货币政策，并警告称非常低的利率已经在全球一些地方造成问题。
“很多地方的超宽松货币政策鼓励了过度冒险、政策自满、资本配置不当和资产价格泡沫，若不及时逆转政策，还将继续造成这些影响，”朔伊布勒在演说时称。
“我们需要及时退出当前货币政策，回到更正常的轨道，”朔伊布勒称。
他补充说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经开启了这个进程，欧洲央行最近对沟通进行调整，这可以被视为也指向类似方向。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。