德国财长敦促欧洲央行及时退出当前政策 回归更正常轨道

路透柏林6月13日 - 德国财政部长朔伊布勒周二称，欧洲央行(ECB)需要“及时地”退出当前货币政策，并警告称非常低的利率已经在全球一些地方造成问题。

“很多地方的超宽松货币政策鼓励了过度冒险、政策自满、资本配置不当和资产价格泡沫，若不及时逆转政策，还将继续造成这些影响，”朔伊布勒在演说时称。

“我们需要及时退出当前货币政策，回到更正常的轨道，”朔伊布勒称。

他补充说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经开启了这个进程，欧洲央行最近对沟通进行调整，这可以被视为也指向类似方向。(完)