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国际财经 | 2017年 3月 24日 星期五 08:15 BJT

德国财长建议欧盟宽松看待因地制宜步调--金融时报

路透柏林3月23日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)向金融时报表示，他倡议欧盟放宽“因地制宜步调”；周六欧盟各国领导人将齐聚一堂庆祝欧盟成立60周年。

“联邦的构想并未消失，但当下没有机会实现，”朔伊布勒向金融时报表示，他承认欧盟必须改变整合的办法。“因此我们反而必须改善...我们的跨政府间合作办法。次佳方案总是比什么都不做要好。”

关于德国可能以扩大对欧盟预算注资来回应民粹主义者攻击的可能性，朔伊布勒对此加以驳斥，称“我们必须依照正确顺序来讨论事情。首先，必须在欧盟现有预算上完成更多事情。”(完)

(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
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