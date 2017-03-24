德国财长建议欧盟宽松看待因地制宜步调--金融时报

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透柏林3月23日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)向金融时报表示，他倡议欧盟放宽“因地制宜步调”；周六欧盟各国领导人将齐聚一堂庆祝欧盟成立60周年。
“联邦的构想并未消失，但当下没有机会实现，”朔伊布勒向金融时报表示，他承认欧盟必须改变整合的办法。“因此我们反而必须改善...我们的跨政府间合作办法。次佳方案总是比什么都不做要好。”
关于德国可能以扩大对欧盟预算注资来回应民粹主义者攻击的可能性，朔伊布勒对此加以驳斥，称“我们必须依照正确顺序来讨论事情。首先，必须在欧盟现有预算上完成更多事情。”(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。