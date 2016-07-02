德国财长朔伊布勒希望英国退出后欧盟内部加强合作--报导

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透柏林7月1日 - 据德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五报道，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)希望在英国退出联合庇护政策等措施后，欧盟剩余27个成员国之间能够强化合作。
报道称，朔伊布勒希望对欧洲单一市场和欧盟内部跨境资本自由流动做最后的收尾。报导未引述消息来源。
根据该报道，朔伊布勒还希望设立欧盟范围内的标准企业破产法，各成员国就如何实现更高增长率达成一致意见，并确保欧盟外部边界得到更好的保护。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。