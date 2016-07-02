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国际财经 | 2016年 7月 2日 星期六 10:21 BJT

德国财长朔伊布勒希望英国退出后欧盟内部加强合作--报导

路透柏林7月1日 - 据德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五报道，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)希望在英国退出联合庇护政策等措施后，欧盟剩余27个成员国之间能够强化合作。

报道称，朔伊布勒希望对欧洲单一市场和欧盟内部跨境资本自由流动做最后的收尾。报导未引述消息来源。

根据该报道，朔伊布勒还希望设立欧盟范围内的标准企业破产法，各成员国就如何实现更高增长率达成一致意见，并确保欧盟外部边界得到更好的保护。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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