扩张性政策可能为下一次危机埋下隐患--德国财长朔伊布勒

路透上海2月26日 - 德国财政部长朔伊布勒周五表示，政府为刺激经济成长而实施的扩张性财政与货币政策，有可能已经为下一次经济危机埋下隐患。

他表示，那些靠举债融资的财政政策以及宽松化货币政策只是在促进成长方面取得了不算大的成功，而目前全球公共和民间部门的债务水平过高。

“财政和货币政策已达到极限。如果你想让实体经济增长，那么并没有无需进行改革的捷径，”朔伊布勒称。

“讨论进一步刺激只会让人对手边的真正任务分心。”

“因此，为了防止未来风险成真，我们不同意部分人所主张的，达成一项G20财政刺激计划。”

“举债增长模式已经达到极限，甚至正在带来新问题，如债务的增加、泡沫的产生、过度冒险、经济失去活力。”

朔伊布勒是在国际金融协会(IIF)于上海举办的G20央行总裁和财长会议上，作上述表示的。(完)