默克尔称并不认为英国退欧后会有更多成员国退出

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透柏林3月24日 - 在欧盟领导人周六准备庆祝欧盟成立60周年之际，德国总理默克尔对德国报纸Passauer Neue Presse表示，她并不担心会有更多国家退出欧盟。
在被问及她是否担心其他国家未来也退出欧盟时，默克尔表示：“不担心。每个成员国对于我们如何规划未来当然有不同的想法，但整体而言前进的道路很明确，即加强合作。”
在谈及与美国的关系时，默克尔称，她上周在与美国总统特朗普会谈时强调了德国在美国投资规模的问题。
“贸易协商应有利双方，我们需要就此进行协商，”她说。“现在我们将关注是否能就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)重启协商。”(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。