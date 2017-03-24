默克尔称并不认为英国退欧后会有更多成员国退出

路透柏林3月24日 - 在欧盟领导人周六准备庆祝欧盟成立60周年之际，德国总理默克尔对德国报纸Passauer Neue Presse表示，她并不担心会有更多国家退出欧盟。

在被问及她是否担心其他国家未来也退出欧盟时，默克尔表示：“不担心。每个成员国对于我们如何规划未来当然有不同的想法，但整体而言前进的道路很明确，即加强合作。”

在谈及与美国的关系时，默克尔称，她上周在与美国总统特朗普会谈时强调了德国在美国投资规模的问题。

“贸易协商应有利双方，我们需要就此进行协商，”她说。“现在我们将关注是否能就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)重启协商。”(完)