默克尔怀疑本周就欧盟预算达成一致的可能性

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透布鲁塞尔11月23日电---德国总理默克尔表示,怀疑本周就欧盟七年预算达成一致的可能性,称很有可能需要展开新一轮的协商.
"我认为在某些方面各方立场差距很大,"默克尔在峰会第一天结束后对记者称.此次峰会将在周五中午继续召开,并可能延续至周末.
"我认为我们明天还将继续讨论,但我怀疑能否达成协议,"默克尔称,"很有可能展开第二轮讨论."
默克尔曾在峰会前夕表示,如果此次峰会不能就2014-2020年近1万亿欧元的支出框架达成协议,那麽下次最好的时机可能将是2013年初.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。