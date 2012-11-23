默克尔怀疑本周就欧盟预算达成一致的可能性

路透布鲁塞尔11月23日电---德国总理默克尔表示,怀疑本周就欧盟七年预算达成一致的可能性,称很有可能需要展开新一轮的协商.

"我认为在某些方面各方立场差距很大,"默克尔在峰会第一天结束后对记者称.此次峰会将在周五中午继续召开,并可能延续至周末.

"我认为我们明天还将继续讨论,但我怀疑能否达成协议,"默克尔称,"很有可能展开第二轮讨论."

默克尔曾在峰会前夕表示,如果此次峰会不能就2014-2020年近1万亿欧元的支出框架达成协议,那麽下次最好的时机可能将是2013年初.(完)

--编译 于春红;审校 程琳

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