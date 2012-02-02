版本:
中国
时事要闻 | 2012年 2月 2日 星期四 13:24 BJT

德国总理敦促中国改善知识产权保护

路透北京2月2日电---德国总理默克尔周四在北京表示,中国应该改善知识产权保护措施,并敦促中国当局确保德国企业能够对等进入中国市场.

她表示,德国市场对中国企业是开放的.

默克尔目前正访问中国,外界普遍认为默克尔此行是为了寻求北京当局对欧元的支持.

默克尔在中国社会科学院演说时表示,中国可以贡献力量,协助解决欧洲债台高筑的问题,但她并未进一步详述.

她表示,债务过高不只是欧洲的问题,而是全球的议题.

默克尔在北京向中国官员说明欧洲拯救数个国家免於主权债务危机的努力.她周五将前往广州参加一个企业高峰会.(完)

--编译 蔡美珍/王冠中;审校 李爽/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐