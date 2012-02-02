德国总理敦促中国改善知识产权保护

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京2月2日电---德国总理默克尔周四在北京表示,中国应该改善知识产权保护措施,并敦促中国当局确保德国企业能够对等进入中国市场.
她表示,德国市场对中国企业是开放的.
默克尔目前正访问中国,外界普遍认为默克尔此行是为了寻求北京当局对欧元的支持.
默克尔在中国社会科学院演说时表示,中国可以贡献力量,协助解决欧洲债台高筑的问题,但她并未进一步详述.
她表示,债务过高不只是欧洲的问题,而是全球的议题.
默克尔在北京向中国官员说明欧洲拯救数个国家免於主权债务危机的努力.她周五将前往广州参加一个企业高峰会.(完)
--编译 蔡美珍/王冠中;审校 李爽/侯向明
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。