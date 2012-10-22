默克尔为建立欧盟银行业联盟设下新障碍

* 欧洲央行将在2013年逐步接管银行业监管权

* 默克尔反对向西班牙提供回溯性银行注资

* 拉霍伊称西班牙尚未决定是否申请获得信贷额度

* 英国首相卡默伦威胁否决欧盟长期预算

路透布鲁塞尔10月19日电---德国总理默克尔周五为明年开始使用欧元区救助基金向银行直接注资设置了新的障碍,令西班牙短期内卸掉这块债务负担的希望受挫.

此前欧盟领导人作出重要决定,将在明年建立单一的银行业监管机构.不过默克尔此举令该决定的影响有限.

欧盟领导人在为期两天的峰会上达成一致,认为欧洲央行应从明年开始承担起监管欧元区银行业的责任.但默克尔称,新的监管机构开始充分行使职责还需要时间.

她明确表示,欧洲稳定机制(ESM)救助基金不会接过西班牙等成员国过去救助银行业而产生的债务,并设定了其它一些额外条件.部分外交人士称,这些额外条件的目的似乎在於确保明年9月德国选举之前不会向银行业注资.

"不会出现回溯性直接注资的情况."默克尔在记者会上称,"就算可能进行资本重组,也将只是针对未来的救助行动.所以我认为当单一银行业监管机构就位後,西班牙银行业方面不会再有问题,至少我希望不会."

默克尔称,这个监管体系必须有效,而且欧元区必须建立一支银行业救助基金,银行业者须贡献资金,然後才能向陷入困境的银行实施直接注资.

默克尔否认设置这些障碍是想避免在2013年大选前遇到必须审批注资的情况.

法国总统奥朗德在峰会召开第一天时表示,德国缺乏紧迫感的原因可能跟其大选日程有关.他并表示,欧盟两大主要国家有责任化解危机.

尽管默克尔发表这番讲话,但欧元区官员表示,他们正探索令ESM和受困国分摊解决"遗留"有毒银行资产成本的可能性.

**西班牙未决定是否申援**

在面对外界关於西班牙是否会向救援基金申请预防性信贷额度,来触发欧洲央行购债计划的追问时,拉霍伊表示:"还没作出决定.关键是如果需要申请,那麽我就会申请."

他并未指明具体时间,但欧元区官员认为西班牙决定申请援助和希腊申请更多救助的下一个可能时间会是在11月12日财长会议上.希腊在落实第二轮救援方案方面正举步维艰.

默克尔确认,欧洲央行终将监管欧元区全部6,000家银行,不过日常监管多数由各国监管部门负责.

官员称,监管机构首先监管接受政府救援的银行,随後是大型跨国银行,具有系统重要性的银行,到2014年扩展到所有银行.

德国仍然反对联合存款担保.国际货币基金组织(IMF)和很多分析师认为这是银行业联盟阻止资本外逃的关键要素.

奥朗德称,各国领导没有讨论可能对西班牙救援,不过他提出一系列步骤,可能帮助扭转形势.

默克尔周四要求加强欧盟执委会的权力,使其可以否决违反欧盟规则的成员国预算.她称12月峰会将对这些加强欧元区经济治理的议题进行决策.

默克尔还倡议成立一个欧洲基金,向成员国的项目投资.她称可由金融交易税收入为该基金提供资金.(完)

--编译 徐文焰/梁睿雪/王丽鑫;审校 程琳/张涛

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