德国总理称法兰克福希望成为人民币交易离岸中心

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透北京9月6日 - 愈来愈多城市希望成为人民币离岸中心。德国总理默克尔周五表示，法拉克福亦希望成为人民币交易离岸中心。
新华社援引她在圣彼得堡和中国国家主席习近平会晤时的讲话并称，德国将继续致力于推动欧盟妥善解决欧中贸易争端。
习近平亦赞赏了德方在光伏和无线通信设备“双反”两案上的积极立场，希望德国为推动中欧合作继续发挥重要积极影响。
国际清算银行(BIS)最近一份调查再度证明人民币国际化的成果，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，达到2.2%，首次跻身全球十大外汇交易货币。
“人民币在全球外汇交易中的影响大幅提升，与中国大力推动人民币国际化的努力分不开。”BIS在报告中称。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。