德国总理默克尔反对增强欧盟执委会权力

路透柏林6月2日 - 德国总理默克尔在一篇周日发表的采访中表示反对赋予欧盟执委会更多权力，并同意法国的观点，认为欧盟各国政府应该拉近在经济政策上的合作。

德国以往一直支持加强执委会的权力，但欧元区债务危机期间执委会影响力逐步下降，而德国左右决策的能力越来越强。

“我觉得未来几年内，没有必要将更多权力交给欧盟执委会，”默克尔向德国《镜报》表示。她并表示，同意法国总统奥朗德(Francois Hollande)的看法，即欧盟成员国应该在经济问题上加深合作。

欧盟执委会上周就如何解决法国经济不振问题给出一份详细提案，奥朗德对此进行回击，称执委会不应该“命令”成员国改革。他这番充满民族主义的言论不仅令执委会感到不悦，还惹恼了默克尔中右翼联合政府中的部分成员。

默克尔有关执委会的言论可能会引发欧盟中规模较小成员国的不安情绪。这些国家将欧盟执委会视为其欧洲利益的维护者，如果没有这一机构而让大国一手遮天，小国的利益可能会进一步受损。

就在几天前，德国等一些欧盟国家反对向中国进口太阳能面板征收高额关税，破坏了欧盟在贸易问题上向北京施压的努力。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 郑茵)

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