默克尔半年内再次访华 旨在消除中国对欧元区疑虑

* 这是默克尔在半年内的第二次访华

* 助理称她将尽力让北京对欧元区放心

路透柏林8月28日电---德国总理默克尔本周将在半年内第二次访华,除了希望增强两国繁荣的经贸往来之外,默克尔也希望获得北京购买欧元区二线国家公债的承诺.

跟随默克尔来访的还将有七位部长,双方将展开全面的磋商.两国之间的这种模式始於去年,在此之前也仅限於德国和其最亲密的欧洲夥伴国之间,这也是两国关系改善的标志.

这是默克尔自2005年出任德国总理以来的第六次访华.她最近一次来北京是在2月,然後4月在汉诺威贸易博览会期间又会晤了中国总理温家宝.

德国官员称,会谈将涉及广泛的领域,从能源、气候、文化交流到叙利亚等敏感问题.

不过对默克尔和她的代表团而言,重点在於让中国领导人相信欧元区很稳定,而且德国决心维持欧元区的存在.随团访问的还有多家大公司的高管,其中包括欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA、西门子(SIEGn.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)等公司.

"像对我们的其他投资者一样,我们要让中国相信,在欧元区投资很稳定,也很安全,"默克尔的一名高级助理周二在柏林对记者表示.

**在希腊的损失让中国信心不足**

今年稍早,希腊政府在德国等欧洲夥伴国支持下完成债务重组工作,当时买入希腊债券的中国大型投资者随後不得不因此而蒙受巨额亏损.目前德国官员承认,这打击了中国对欧元区的信心.

有多位助理表示,周四晚间默克尔将与中国人民银行行长,财政部长以及4,800亿美元主权财富基金的主管共进晚餐,届时将试图说服中方,希腊的一幕不会重演,西班牙和意大利虽处困境,但其债券仍具有吸引力.

众所周知,中国非常希望欧元区不会解体,这一点对默克尔有利.欧洲是中国最大的出口市场,中国政府认为欧元是制衡美元的一支重要力量.

"我们希望欧元区保持稳定和统一.我们在欧洲有大量的资产.如果欧元区处境不妙,对中国的影响也很大."上海复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯说.

不过,中国政府不愿具体承诺,将提供资金用於帮助欧洲银行业者或主权国家政府,默克尔的北京之行除了言辞鼓励之外也不大可能有更多收获.(完)

--编译 李春喜/郑茵;审校 张涛/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。