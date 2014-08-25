默克尔称乌克兰危机损及德国经济

路透西班牙8月25日 - 德国总理默克尔周一称，乌克兰危机已对德国产生影响。德国第二季经济意外萎缩0.2%。

默克尔表示，冬季气候异常温和，使春季经济扩张提前，这个因素是4-6月经济数据疲软的部分原因，但她也指出，乌克兰危机也打击了德国经济成长。

“不过还有一些不确定性，我不想隐瞒这点，整个乌克兰-俄罗斯局势显示，我们当然很有兴趣恢复建设性的国际关系，”她在与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的联合新闻发布会上表示。

“但是我预计，如果不发生重大事件，我们经济的整体年增速将会不错。”

德国政府预计经济今年会增长1.8%。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。