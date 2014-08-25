默克尔称乌克兰危机损及德国经济

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透西班牙8月25日 - 德国总理默克尔周一称，乌克兰危机已对德国产生影响。德国第二季经济意外萎缩0.2%。
默克尔表示，冬季气候异常温和，使春季经济扩张提前，这个因素是4-6月经济数据疲软的部分原因，但她也指出，乌克兰危机也打击了德国经济成长。
“不过还有一些不确定性，我不想隐瞒这点，整个乌克兰-俄罗斯局势显示，我们当然很有兴趣恢复建设性的国际关系，”她在与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的联合新闻发布会上表示。
“但是我预计，如果不发生重大事件，我们经济的整体年增速将会不错。”
德国政府预计经济今年会增长1.8%。(完)
(编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/高琦)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
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