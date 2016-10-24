德国10月民间部门扩张步伐创下2016年来最快--PMI报告

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月24日 - 周一发布的调查报告显示，德国10月民间部门的扩张创下今年以来最快步伐，表明欧洲最大经济体在之前两个月失去成长动能后，于第四季开始调动起全部动能。
Markit称，德国10月综合采购经理人指数(PMI)初值从9月的52.8跳涨至55.1，为去年12月以来最高水平。德国制造业和服务业在该国整体经济活动中占比逾三分之二。
这远远高于50荣枯分界线，而且远高过路透调查中的所有预期，调查中值为53.3。
继9月几近停滞后，服务业增长再度加速，制造业活动亦增至逾两年半最高。
Markit首席经济学家Chris Williamson称，英国退欧公投导致的政治不确定性可能是夏季经济走软的触发因素。
“透过英国退欧的干扰，其他基本没有改变，所以由此导致的走软态势现在已基本结束，我们预计第四季有更强劲的表现，制造业及服务业预计都将有不错的增长，”他表示。
今年以来企业新业务实现最大幅度的增长，激励企业新增雇员数创下逾五年最高。
Williamson称，该PMI数据预示，德国经济第四季将增长约0.5%，受到内需、服务业以及强劲的制造业活动提振。(完)
(编译 高琦/刘秀红；审校 艾茂林/李春喜)
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