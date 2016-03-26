德国警方逮捕与布鲁塞尔爆炸案相关的两名嫌疑人--明镜

路透柏林3月25日 - 德国《明镜》周刊周五在没有指明消息来源的报道中称，德国警方已逮捕与周二布鲁塞尔爆炸案相关的两名嫌疑人。

该报道称，周三在法兰克福附近逮捕的其中一人，在爆炸前不久收到两条手机信息，其中包括Khalid El Bakraoui这个名字，比利时警方称，这是在布鲁塞尔地铁站进行自杀式爆炸的那个人。

德国内政部拒绝就明镜周刊的报道发表评论。(完)