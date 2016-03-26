德国警方逮捕与布鲁塞尔爆炸案相关的两名嫌疑人--明镜

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透柏林3月25日 - 德国《明镜》周刊周五在没有指明消息来源的报道中称，德国警方已逮捕与周二布鲁塞尔爆炸案相关的两名嫌疑人。
该报道称，周三在法兰克福附近逮捕的其中一人，在爆炸前不久收到两条手机信息，其中包括Khalid El Bakraoui这个名字，比利时警方称，这是在布鲁塞尔地铁站进行自杀式爆炸的那个人。
德国内政部拒绝就明镜周刊的报道发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。