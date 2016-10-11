德国逮捕一名准备发动攻击的叙利亚难民-调查人员

路透柏林/德勒斯登10月10日 - 调查人员表示，周一在德国遭到逮捕的一名叙利亚难民本已准备好即刻发动和布鲁塞尔及巴黎类似的攻击，该名嫌疑犯可能是受到伊斯兰国武装组织的煽动。

现年22岁的Jaber Albakr于去年2月难民潮期间抵达德国，并于2015年6月取得暂时庇护。多位官员表示，先前他并未引起怀疑。

警方周六在德国东部城市开姆尼茨(Chemnitz)的一间公寓发起突袭检查，发现1.5公斤的高爆裂性物质，该名嫌犯当时不在现场，成为警方追缉的对象。

警方接获密报，有其他叙利亚人将该名嫌犯留置于莱比锡的一间公寓里，便依据密报内容采取行动逮捕该名嫌犯；莱比锡位于开姆尼茨西北方约60公里处。

联邦内政部长Thomas de Maiziere表示，“就我们所知，开姆尼茨的袭击策划工作，就和巴黎及布鲁塞尔所受攻击的状况一样。”

萨克森州刑事调查办公室主任Joerg Michaelis在德勒斯登召开记者会表示，Albakr可能是受到伊斯兰国煽动。他称，“嫌犯行为具有伊斯兰国的特征。”(完)