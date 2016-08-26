移民涌入推动2015年德国人口增幅创下逾20年最高纪录

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透柏林8月26日 - 周五公布的数据显示，2015年德国人口录得逾20年的最大增幅，因进入该国的移民人数创纪录。
德国经济强劲，庇护法规相对宽松，加上优厚的福利制度，吸引了逾100万逃离战乱和贫困的中东、非洲及其它地区的民众在去年涌入德国。
德国联邦统计局称，2015年的净移民触及113.9万人，较2014年增长逾一倍。(完)
(编译 侯雪萍 审校 高琦)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。