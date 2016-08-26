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时事要闻 | 2016年 8月 26日 星期五 16:53 BJT

移民涌入推动2015年德国人口增幅创下逾20年最高纪录

路透柏林8月26日 - 周五公布的数据显示，2015年德国人口录得逾20年的最大增幅，因进入该国的移民人数创纪录。

德国经济强劲，庇护法规相对宽松，加上优厚的福利制度，吸引了逾100万逃离战乱和贫困的中东、非洲及其它地区的民众在去年涌入德国。

德国联邦统计局称，2015年的净移民触及113.9万人，较2014年增长逾一倍。(完)

(编译 侯雪萍 审校 高琦)

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