德国明年第一季工业活动料将维持低迷--央行月报

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福12月21日 - 德国央行周一表示，明年第一季该国工业活动可能仍会保持低迷，而服务业应该会继续快速扩张。
“明年第一季工业活动可能会继续受到订单低迷的影响，即便是制造业企业在夏季的滑坡后有所改善，”德国央行在其月报中称。
“服务业应该会继续强劲扩张。”
总体而言，德国央行预计德国经济增速将继续保持稳定。其确认2015年的GDP增长预估为1.7%，明后两年的增长预估分别为成长1.8%和1.7%。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。