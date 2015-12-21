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国际财经 | 2015年 12月 22日 星期二 07:14 BJT

德国明年第一季工业活动料将维持低迷--央行月报

路透法兰克福12月21日 - 德国央行周一表示，明年第一季该国工业活动可能仍会保持低迷，而服务业应该会继续快速扩张。

“明年第一季工业活动可能会继续受到订单低迷的影响，即便是制造业企业在夏季的滑坡后有所改善，”德国央行在其月报中称。

“服务业应该会继续强劲扩张。”

总体而言，德国央行预计德国经济增速将继续保持稳定。其确认2015年的GDP增长预估为1.7%，明后两年的增长预估分别为成长1.8%和1.7%。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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