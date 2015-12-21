德国明年第一季工业活动料将维持低迷--央行月报

路透法兰克福12月21日 - 德国央行周一表示，明年第一季该国工业活动可能仍会保持低迷，而服务业应该会继续快速扩张。

“明年第一季工业活动可能会继续受到订单低迷的影响，即便是制造业企业在夏季的滑坡后有所改善，”德国央行在其月报中称。