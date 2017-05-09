德国第一季度职位空缺数创历史新高--联邦劳工局IAB

路透柏林5月9日 - 周二公布的数据显示，2017年第一季度德国职位空缺数创历史新高，突破100万个，因经济扩张速度超过劳动力增速。

德国联邦劳工局劳动市场与职业研究所(IAB)的调查发现，第一季度德国职位空缺数为106.4万个，同比增约7.5万个，较前季增加9,000个。

“这有点出人意料。正常情况下，冬季月份的职位空缺会减少，”IAB研究员Alexander Kubis表示。

他还称，持续增加雇员的行业包括物流、医疗保健和建筑。

“德国经济似乎未受外部风险的影响，比如保护主义势力可能有所抬头，以及英国退欧的后果等等。这就是为何公司在继续招聘人员，他们招聘新雇员的力度达到前所未见的水平，”Kubis说。

定于周五公布的国内生产总值(GDP)数据料将显示，第一季度环比增幅从去年第四季度的0.4%上升至0.6%。

上周公布的数据显示，德国4月失业人口下滑幅度超过预期。(完)