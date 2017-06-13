德国第二季经济成长继续呈上升趋势--经济部

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月13日 - 德国经济部周二在其月度报告中称，德国经济第二季继续呈上升趋势，得益于民间和政府支出大幅增长，以及工业生产增加。
“在略微复苏的全球环境中，德国出口依然维持上升势头，”德国经济部称，并称还看到经常帐盈余延续2016年中以来的下降趋势。
德国经济第一季较前季增长0.6%，受惠于强劲的出口、繁荣的建筑业以及家庭和政府支出的增加。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。