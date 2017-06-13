德国第二季经济成长继续呈上升趋势--经济部

路透柏林6月13日 - 德国经济部周二在其月度报告中称，德国经济第二季继续呈上升趋势，得益于民间和政府支出大幅增长，以及工业生产增加。

“在略微复苏的全球环境中，德国出口依然维持上升势头，”德国经济部称，并称还看到经常帐盈余延续2016年中以来的下降趋势。

德国经济第一季较前季增长0.6%，受惠于强劲的出口、繁荣的建筑业以及家庭和政府支出的增加。(完)