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国际财经 | 2015年 4月 23日 星期四 09:02 BJT

德银可能支付逾20亿美元 和解操纵基准利率指控--消息

路透4月22日 - 知情人士表示，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)可能就操纵基准利率一事，向美国和英国当局支付逾20亿美元罚款。

路透此前报导称，和解协议可能于周四(4月23日)宣布。

“我们继续与调查银行间同业拆息事宜的机构合作，”德意志银行发言人Renee Calabro在一份声明中说。

这些机构包括美国司法部、美国商品期货交易委员会(CFTC)、英国金融市场行为监管局(FCA)和纽约州金融局。

美国司法部和纽约州金融局官员拒绝置评。

超过20亿美元的罚款，是银行业者和解操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)所支付的罚金中最多的。

瑞银在2012年达成的全球和解案中，同意支付15亿美元罚款。

德意志银行周三宣布，预计2015年第一季将计入大约15亿欧元的诉讼支出。

不过，德意志银行称，尽管计入这些成本，但第一季仍料盈利，并且将录得接近纪录水平的营收。

路透此前报导，和解谈判还涉及让德银的一个部门认罪。

华尔街日报周三稍早报导，德意志银行将宣布，为了结员工试图操纵利率指控而支付逾21.5亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰/许娜)

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