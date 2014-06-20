专访：德国楼市价格虚高之势已蔓延至中等城市--央行委员

路透法兰克福6月20日 - 德国房地产市场价格攀升势头已从柏林和汉堡等繁忙大都市蔓延到了波恩和汉诺威等中型城市，因处于纪录低点的利率使得这项投资更具吸引力。

“我们认为(中等城市)楼价高估幅度在10-20%之间，”德国央行管委会成员Andreas Dombret在周五公布的一次专访中称。“这呈燎原之势。”

楼价过去几年都在上涨，尤其是七大城市中，现在七大城市住宅价格高估幅度为25%，但Dombret表示中等城市在迎头赶上。

“我们在非常小心地观察局势，”Dombret称。

“但仍不能把这称之为房地产价格泡沫，因为整体贷款扩张幅度温和，我们也没有看到信用标准放松。”

他称，即便如此，仍存在区域差异性。(完)

(编译 石冠兰 审校 田建华)

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