德国房地产泡沫风险上升 银行和监管部门应警惕--德国央行执委

路透法兰克福5月4日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周三警告称，低利率环境下银行业追逐高收益，可能刺激危险的德国房地产泡沫；他呼吁银行和金融监管部门保持警惕。

以前德国房价与欧洲其它国家相比较为便宜，但最近几年已经大幅上涨，部分因为欧洲央行将利率维持在纪录低点，鼓励家庭举债。

柏林、汉堡、慕尼黑和法兰克福等城市的房价自2010年以来上涨逾60%，因经济成长稳健、失业率和借贷成本较低。

“德国现在还没有见到能够威胁金融稳定的房地产泡沫，这是好消息，但危险说来就要来了，”多姆布雷特在法兰克福一个会议上说。

他补充说，像信贷额等一些初期预警指标、以及不断放宽的信贷标准，都表明银行业的冒险意愿上升。

他表示，银行业及其监管机构应尽可能早地采取一切办法搞清风险的严重程度，并防止泡沫越来越大。在德国，大型银行由欧洲央行负责监管，而德国央行和德国金融监管局(Bafin)负责监管小银行。(完)