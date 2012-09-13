德国反对欧盟新银行业监管计划

路透法国斯特拉斯堡9月12日电---欧盟执委会周三公布由欧洲央行监管欧元区所有银行的计划,但德国立即表示反对,认为这将使欧洲央行不堪重负.

欧盟执委会主席巴罗索在欧洲议会发表讲话时公布提案,并称赋予欧洲央行监管银行业的职责,是朝创建欧洲银行业联盟迈出的第一步.

改革提议需要获得欧盟27个成员国的批准.这些改革措施旨在打破受困银行与重债国政府间的联系.过去三年,这种互赖关系对债务危机产生了推波助澜的影响.

欧盟执委会希望,通过赋予欧洲央行监管区内所有银行的权力,能打破这种恶性循环,并且随着欧盟经济和货币的基础增强,而为加深成员国间的财政合作奠定基础.

"我们需要朝单一监管决策的方向努力,也就是欧元区范围内,"巴罗索称,欧洲央行应监管区内所有银行.据估计,欧元区内银行约达6,000家.

德国希望保留对德国区域性储蓄及合作银行的主要监管权,并已经对欧洲央行是否应该过度扩张职责提出质疑.在巴罗索周三讲话後,德国立即重申持保留意见.

德国总理梅克尔和财政部长朔伊布勒均表示,欧洲央行若仅负责欧元区大约25-30家具有系统重要性的大银行,其监管职能可能更加有效.

"必须重点关注新监管者的品质和效率.仅从现实情况看,欧洲央行似乎不可能对6,000家银行加以适当监督,"朔伊布勒在声明中称.

西班牙政府对欧盟周三的提议表示欢迎.欧洲已向该国提供最多1,000亿欧元援助资金,以救助西班牙问题最严重的银行.

建立银行业联盟预计分三步:欧央行被授权监管欧元区内所有银行以及欧盟内其他同意接受监管的银行;成立基金以关闭受困银行;确立完全成熟的机制以保护整个欧元区的公众存款.

欧洲央行对周三的提议表示欢迎,称这奠定了金融市场联盟的根基,来确保欧元区金融稳定.

英国政府也表达了担忧之情.尽管身处欧元区之外的英国将不参加该项计划,但位於伦敦的许多国际性银行的业务范围覆盖到欧元区,势必将受到欧央行监管范围扩张的影响.

"我们已经说过,欧元区银行业联盟必须尊重整个欧盟单一市场的完整性,"英国财政部发言人称,"我们将确保协议做到这一点."(完)

--编译 许娜/王兴亚;审校 蔡美珍

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