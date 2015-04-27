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国际财经 | 2015年 4月 27日 星期一 14:42 BJT

德银将进行业务重组 预计将花费37亿欧元成本

路透法兰克福4月27日 - 德意志银行将把投行资产减少约2,000亿欧元，并将退出十分之一它现在有业务的国家，这是该行重组计划的部分内容。德银进行这次重组，将花费37亿欧元的一次性成本。

德银周一称，一旦计划实施，它将实现35亿欧元的成本节约目标。

德银(DBKGn.DE)表示，其对德国邮政银行的持股比例已经从94%提高至近97%，从而准备好在8月之前开始行动，迫使邮政银行其他股东退出，为邮政银行在2016年年底之前重新上市铺路。

德银在声明中称，计划减少200个分支。目前，其自有品牌的零售分支共计约730个。(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 李春喜)

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