德意志与嘉实在美国推出全球首支RQFII中国小型股ETF

路透香港5月21日 - 德意志资产及财富管理（DeAWM）与嘉实国际周三在美国推出全球首支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国小型股投资产品，预料未来数月将吸引逾1亿美元资金流入。

这是DeAWM与嘉实在海外第三支RQFII A股交易所买卖基金（ETF），追踪中证500指数.CSI500表现，并于美国挂牌上市，为投资者提供参与不同种类、平均市值12亿美元的中国企业之股票投资机会。

DeAWM亚太地区董事总经理暨被动资产管理主管Marco Montanari对路透称，“由于这是全球首支RQFII小型股产品，我们预期，未来数月该产品将会吸引超过1亿美元资金流入。”

Montanari并称，小型股RQFII ETF主要针对机构和零售的投资者，其中包括对冲基金、基金的基金（funds of funds）、保险公司、私人银行等等。

DeAWM与嘉实的声明指出，与中国A股大型股比较，中国A股小型股过去五年表现较佳，金融股及国企股的投资比重较低，并具有较高的流动性，整体上与美国小股的流动性相似，亦较中国H股小型股的流动性更高。

DeAWM与嘉实于去年11月在美国推出首支RQFII ETF，今年1月在欧洲推出第二支类似产品，两支ETF目前的规模分别为1.5亿美元和1.7亿美元。现时DeAWM在欧洲和美国均是最大的中国A股ETF资产管理公司。

DeAWM为德意志银行(DBKGn.DE)旗下部门，截至3月底为止管理资产达1.29万亿美元。

嘉实国际为嘉实基金在香港子公司。截至4月底为止，嘉实国际累计RQFII额度为122.5亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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