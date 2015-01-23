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时事要闻 | 2015年 1月 23日 星期五 13:06 BJT

默克尔称取消对俄罗斯制裁“还不是时候”

路透达沃斯1月22日 - 德国总理默克尔周四指责俄罗斯干预乌克兰内务破坏了欧洲战后和平秩序，并称俄罗斯不改弦易辙欧洲就不会考虑取消经济制裁。

“吞并克里米亚不只是吞并。此举破坏了二战后为欧洲创造出和平秩序的价值观，也就是接受边境线和尊重领土完整。”默克尔在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上说道。

“经济制裁是无法避免的。制裁不是最终目的。如果实施制裁的原因消失，可以取消制裁。可惜的是现在还不是时候。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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