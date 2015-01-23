默克尔称取消对俄罗斯制裁“还不是时候”

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透达沃斯1月22日 - 德国总理默克尔周四指责俄罗斯干预乌克兰内务破坏了欧洲战后和平秩序，并称俄罗斯不改弦易辙欧洲就不会考虑取消经济制裁。
“吞并克里米亚不只是吞并。此举破坏了二战后为欧洲创造出和平秩序的价值观，也就是接受边境线和尊重领土完整。”默克尔在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上说道。
“经济制裁是无法避免的。制裁不是最终目的。如果实施制裁的原因消失，可以取消制裁。可惜的是现在还不是时候。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。