为应对乌克兰危机 德国将成立新智库

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透柏林1月27日（记者 Andreas Rinke） - 德国外交部计划向研究前苏联国家的新机构投资数百万欧元，表明乌克兰危机导致德国需要重新考虑与俄罗斯的关系。
德国外长施泰因迈尔是该智库背后的主要推手，该机构每年将从德国政府获得250万欧元，专注诸如俄罗斯社会、经济和地区等主题，现有机构对此研究的深度不够。
熟悉计划的官员们匿名表示，该智库将在今年成立，目前尚未确定名称和负责人。
“加强我们对东欧的了解是外长的首要任务，”接近施泰因迈尔的一名官员说道。
“克里米亚被并入俄罗斯以后，我们与俄罗斯的关系发生了变化，这显得更为重要。”
这一新智库将专注研究俄罗斯和其他前苏联国家（不包括波罗的海国家），这些国家并不是缓慢但确定向西方发展的初期民主国家，而是受并不完全清楚力量推动的复杂国家。
“我们需要更好地了解他们所做举动的背后原因，”另外一名官员说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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