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国际财经 | 2015年 12月 23日 星期三 07:30 BJT

德意志银行俄罗斯客户可疑交易规模达100亿美元--消息

路透12月22日 - 消息人士周二透露，部分俄罗斯客户借助德意志银行(DB.N)进行洗钱的规模可能超出先前预期。

消息人士称，该行已发现总共100亿美元可疑交易，包括今年稍早发现的60亿美元所谓“镜子交易”，并称该行9月已通报了国际监管机构。

德意志银行周二盘初下跌0.59%，报23.51美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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