默克尔称取消对俄罗斯制裁“还不是时候”

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透达沃斯1月22日 - 德国总理默克尔周四指责俄罗斯干预乌克兰内务破坏了欧洲战后和平秩序，并称俄罗斯不改弦易辙欧洲就不会考虑取消经济制裁。
“吞并克里米亚不只是吞并。此举破坏了二战后为欧洲创造出和平秩序的价值观，也就是接受边境线和尊重领土完整。”默克尔在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上说道。
“经济制裁是无法避免的。制裁不是最终目的。如果实施制裁的原因消失，可以取消制裁。可惜的是现在还不是时候。”（完）
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16