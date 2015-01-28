为应对乌克兰危机 德国将成立新智库

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月27日 - 德国外交部计划向研究前苏联国家的新机构投资数百万欧元，表明乌克兰危机导致德国需要重新考虑与俄罗斯的关系。
德国外长施泰因迈尔是该智库背后的主要推手，该机构每年将从德国政府获得250万欧元，专注诸如俄罗斯社会、经济和地区等主题，现有机构对此研究的深度不够。
熟悉计划的官员们匿名表示，该智库将在今年成立，目前尚未确定名称和负责人。
“加强我们对东欧的了解是外长的首要任务，”接近施泰因迈尔的一名官员说道。
“克里米亚被并入俄罗斯以后，我们与俄罗斯的关系发生了变化，这显得更为重要。”
这一新智库将专注研究俄罗斯和其他前苏联国家（不包括波罗的海国家），这些国家并不是缓慢但确定向西方发展的初期民主国家，而是受并不完全清楚力量推动的复杂国家。
“我们需要更好地了解他们所做举动的背后原因，”另外一名官员说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号