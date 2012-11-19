默克尔普京会面 人权问题分歧尖锐

路透莫斯科11月16日电（记者 Douglas Busvine/Timothy Heritage）---德国总理默克尔与俄罗斯总统普京周五举行了气氛冷淡的会谈，默克尔在会谈期间提及了俄罗斯当局镇压异己人士及对待女子朋克乐队Pussy Riot的做法。

尽管两国关系降温，但是双方在会谈中还是签署了多项经济协议，凸显了两国双边贸易的重要性以及德国对能源供应国俄罗斯的依赖。

在克里姆林宫举行的一个商业论坛上，默克尔和普京都尽量展示和睦一面，但两人看起来却不太自在。在另外的一场新闻发布会上，两人在人权和民主问题上的分歧则是一览无遗。

默克尔的批评言辞甚为尖锐，声称对普京5月上任以来通过的可能用於镇压异己人士的法律表示关切。

“我们谈到了俄罗斯民间社会的情况，我对（俄罗斯）某些法律的计划表示关切，”默克尔和普京在克里姆林宫召开联合新闻发布会时说道。

“我认为我们需要坦诚地讨论这些问题，这次对话是相互理解和识别冲突的前奏。”

普京则表示，西方国家并不完全了解俄罗斯。

“对於政治和意识形态问题，我们听到了合作夥伴的声音，但他们听到的却是风牛马不相及的事情，”他说道。

默克尔明确表示，她认为俄罗斯当局对Pussy Riot两位成员的监禁处罚过於严厉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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