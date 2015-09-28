默克尔盟友称叙利亚危机不会改变德国对俄罗斯的立场

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林9月27日（记者 Michael Nienaber） - 德国经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）提议德国支持解除对俄罗斯的制裁，以换取俄罗斯合作来协助结束叙利亚内战。该提议遭到德国总理默克尔的幕僚长阿特麦尔（Peter Altmaier）的拒绝。
阿特麦尔承认，俄罗斯在叙利亚问题上可扮演重要角色。
“但这并不意味着我们会改变我们对乌克兰危机的立场。我们不会让自己被敲诈勒索，”阿特麦尔接受《每日镜报》周日发表的采访时说道。
德国社民党党魁加布里尔周五称，西方国家应当重新考虑他们对俄罗斯的立场。社民党是默克尔联合政府的合作伙伴。
“大家应当足够明智，明白你不能一方面一直坚持制裁，一方面又要求合作，”加布里尔称。
德国外长、社民党的另一位重量级成员施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）对ARD电视台称，只有在乌克兰东部和平进程取得进展的情况下，才会解除对俄罗斯的制裁。
“我希望（与俄罗斯）在叙利亚问题上的合作，能帮助我们在乌克兰问题上取得进展，”施泰因迈尔称。他还补充说，应当分开对待这两个国家的冲突。
“我不希望（把这两件事）混为一谈，”施泰因迈尔说。
欧盟和德国迄今为止一直坚持认为，只有在乌克兰和平方案得到全面落实的情况下，才能解除对俄罗斯的制裁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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