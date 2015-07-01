德国检方进一步调查德意志银行利率操纵丑闻

路透法兰克福6月30日 - 法兰克福检察官办公室周二表示，检方正在调查与德意志银行(DBKGn.DE)涉入全球利率操纵丑闻的五名人士，其中包括该行在2013年解雇的四名交易员。

发言人检察官Nadja Niesen表示，检方同时也在研究一份德国金融监管局(Bafin)针对德意志银行涉案情节的详细报告，看是否能够协助调查。

德国金融监管局在5月完成了利率操纵调查报告，并已交给德意志银行以提供反馈。Niesen说，法兰克福检方在大约一周前收到了最终报告。

“德国金融监管局的报告到我们手上大概有一周时间了。需要首先对该报告进行评估。然后才能清楚如何进行进一步的调查，”她说。

此次调查增加了德意志银行的法律问题，并令将于周三上任的德意志银行联席执行长克莱恩(John Cryan)试图扭转该行的任务变得更加艰巨。

德意志银行拒绝评论调查一事，但重申了周五发布的一份声明。

该行在这份声明中称：“德国金融监管局的报告证实了我们的发现，即德意志银行管理委员会或集团执行委员会的现任或前任成员，都没有指示雇员去操纵银行间利率报价，或是在2011年6月本行展开调查期间首度揭发特定不当行为前，知悉任何蓄意的操纵行为。”(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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