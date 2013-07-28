西门子调查中国市场业务 销售及订单未见成长--杂志

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透柏林7月27日 - 德国经济周刊(Wirtschaftswoche)报导，德国工程集团西门子(SIEGn.DE)正在调查其中国业务，因中国的销售和订单情况未能实现增长。该报导未说明消息来源。
该杂志周六称，西门子的战略部门正在检查中国业务活动，公司的执行董事会将在10月会议上讨论相关结果，之后可能调整公司政策。
随着新订单减少和就业市场趋疲，中国规模庞大的制造业活动出现持续下滑。
西门子此前已警示，在今年第四个会计季度之前，预计中国的工业需求不会反弹。去年该公司有约8%的集团营收来自中国。
西门子发言人拒绝就该报导置评。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)
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