德国9月投资人信心持稳 但逊于市场预估--ZEW

路透柏林9月13日 - 周二公布的调查显示，德国分析师及投资者的9月信心持稳，并未像市场所预期的上扬，显示投资人仍对德国经济前景保守看待。

德国智库ZEW月度调查显示，9月经济景气指数持平前月于0.5。路透调查原预估升至2.5。

现况指数从8月的57.6降至55.1。路透调查预估值为56.0。

“当前德国国内外经济形势不明朗，意味着对未来数月做出预期会很困难，”ZEW总裁Achim Wambach在一份声明中称。

“德国出口尤其是对非欧盟国家的出口，以及工业生产数据均令人失望。相比较而言，欧盟的经济环境正在改善。”

ZEW指数是基于对205位分析师和投资人进行的调查编撰而成，调查在8月29日至9月12日期间进行。(完)