德国9月投资人信心持稳 但逊于市场预估--ZEW

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林9月13日 - 周二公布的调查显示，德国分析师及投资者的9月信心持稳，并未像市场所预期的上扬，显示投资人仍对德国经济前景保守看待。
德国智库ZEW月度调查显示，9月经济景气指数持平前月于0.5。路透调查原预估升至2.5。
现况指数从8月的57.6降至55.1。路透调查预估值为56.0。
“当前德国国内外经济形势不明朗，意味着对未来数月做出预期会很困难，”ZEW总裁Achim Wambach在一份声明中称。
“德国出口尤其是对非欧盟国家的出口，以及工业生产数据均令人失望。相比较而言，欧盟的经济环境正在改善。”
ZEW指数是基于对205位分析师和投资人进行的调查编撰而成，调查在8月29日至9月12日期间进行。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
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